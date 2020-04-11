Rusya'da 1667 kişiye daha Kovid-19 tanısı kondu, ölü sayısı 100'ü geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine yakalanan kişilerin sayısı son 24 saatte 1667 arttı. Ölü sayısı 106'ya yükseldi.

Rusya koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan testler sonucunda ülkenin 49 bölgesindeki 1667 kişiye daha Kovid-19 tanısı koyuldu ve toplam vaka sayısı 13 bin 584 oldu.

Yeni vakaların 1030'nun başkent Moskova'da, 152'sinin Moskova Bölgesi'nde olması dikkat çekti.

Kovid-19 nedeniyle 12 Rusya vatandaşı hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 106 olarak kaydedildi.

Hastalığı yenerek tahliye edilenlerin sayısı da 250 artarak 1.045 oldu.