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Rusya'da 4. Covid-19 aşısı Sputnik Light'ın azami satış fiyatı belirlendi

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Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri (FAS), Rusya tarafından Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik Light aşısının azami satış fiyatını doz başına KDV hariç 342.36 ruble (4.63 dolar) olarak açıkladı.
Rusya'da 4. Covid-19 aşısı Sputnik Light'ın azami satış fiyatı belirlendi

Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri (FAS), Rusya tarafından Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik Light aşısının azami satış fiyatını doz başına KDV hariç 342.36 ruble (4.63 dolar) olarak açıkladı.

Fiyatın tescil edilmesinin ardından aşının piyasaya sunulacağını bildiren FAS, Sputnik Light'ın Covid-19'un önlenmesi adına 4. Rus aşısı olacağını açıkladı.

Öte yandan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Sputnik Light'ın Covid-19'a karşı yüzde 79,4 etkili olduğu ve aşının birçok çift doz olarak uygulanan aşıdan daha etkili olduğu ifade edilmişti.

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