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Rusya'da 50 Milyondan Fazla Kişi Kovid-19 Aşısı Oldu

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Rusya'da 50 milyondan fazla kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılandığı bildirildi.
Rusya'da 50 Milyondan Fazla Kişi Kovid-19 Aşısı Oldu

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 56 milyon 787 bin 209 kişi aşının ilk dozunu yaptırdı, 50 milyon 960 bin 796 kişi ise tam aşılandı.

Yaklaşık 145 milyon nüfusa sahip ülkede, toplumsal bağışıklığın yüzde 46,8'e çıktığı belirtildi.

- Rusya'da can kayıpları artıyor

Rusya'da son 24 saatte 1163 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana "en yüksek günlük" can kaybı sayısına ulaşılırken, toplam ölü sayısı 236 bin 220'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 39 bin 849 artarak 8 milyon 432 bin 546'ya, sağlığına kavuşan sayısı da 30 bin 462 artışla 7 milyon 302 bin 515'e çıktı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Ekim-7 Kasım'da kısmi kapanmaya gidildiği başkent Moskova'da ise son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 511 artarak 1 milyon 802 bin 521, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı da 93 artışla 31 bin 151 oldu.

- "Ülkenin 13 bölgesinde salgın durumu zorlaştı"

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, son haftada ülkenin 13 bölgesinde salgın durumunun "zorlaştığını" belirtti.

Ülke genelinde 30 Ekim-7 Kasım'da tatil ilan edildiğini anımsatan Golikova, "Bu tarihlerde birçok vatandaşın başka bölgelere turistik seyahatler planlaması endişelendiriyor." ifadesini kullandı.

Golikova, vatandaşlara seyahat esnasında bölgelerdeki durumu dikkate almaları çağrısında bulundu.

- Kovid-19 salgınına karşı önlemler sıkılaştırılmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Ekim'de ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılması talimatı vermişti.

Diğer yandan, ülkenin bölgelerinde salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Kovid-19 durumu kötüleşen bölgelerde, barkod uygulaması (QR kod) devreye giriyor.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, dün 40 bin 96 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük" vaka sayısı ve 1159 can kaybı açıklanmıştı.

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