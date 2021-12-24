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Rusya’da 70 Çocuk Evlat Edinen Rahibe Cinsel İstismar Cezası

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“Rusya’nın en büyük ailesine sahip adam” olarak tanınan rahip Stremskiy’e, “Ebeveyn Şeref Nişanı” da verilmişti.
Rusya’da 70 Çocuk Evlat Edinen Rahibe Cinsel İstismar Cezası

Rusya'da birçok çocuğu evlat edinerek koruması altına aldığı için önceki yıllarda “Ebeveyn Şeref Nişanı” verilen bir rahip, çocuklara cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla 21 yıl hapse mahkum oldu.

Ural bölgesinde yaşayan Ortodoks rahip Nikolay Stremskiy, 1990'ların başında eşiyle beraber bir yetimhane kurarak 70 çocuk evlat edinmişti.

“Rusya'nın en büyük ailesine sahip adam” olarak gündeme gelen Stremskiy'e yerel yönetim tarafından “Ebeveyn Şeref Nişanı” da verilmişti.

Ancak Stremskiy'nin evlat edindiği bazı çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve şiddet uygulandığı ortaya çıkmış ve rahip 2019'da tutuklanmıştı

Davada sahiplik görevinden azledilen Stremskiy, yüksek güvenlikli cezaevinde 21 yıl hapse mahkum edildi. Stremskiy'e verilen nişan da elinden alındı.

Mahkeme, Stremskiy'nin yetişkin olan evlatlık çocuklarından birine de, yetimhanedeki bazı çocukları yasadışı olarak zorla alıkoyduğu suçlamasıyla ceza verdi.

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