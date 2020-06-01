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Rusya’da 9 binin üstünde yeni koronavirüs vakası

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Rusya’da 9 binin üstünde yeni koronavirüs vakası
Rusya’da 9 binin üstünde yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son bir günde 9 bin 35 yeni koronavirüs vakası görüldü. Testi pozitif çıkanlardan 3 bin 622’sinin hiçbir semptom göstermediği belirtildi.

Rusya’da yetkililer son bir gün içinde görülen yeni koronavirüs vakası sayısını 9 bin 35 olarak açıkladı. Böylelikle ülkede pandeminin başından beri görülen koronavirüs vakalarının toplam sayısı 414 bin 878’e yükseldi.

Ayrıca Rusya’da son bir günde koronavirüs nedeniyle 162 can kaybı yaşandığı kaydedildi. Ülkede şimdiye dek 4 bin 855 koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kayıtlara geçti.

Bunun yanında, ülkede son bir günde koronavirüs pozitif olduğu belirlenen kişilerden 3 bin 622’sinin herhangi bir semptom göstermediği de açıklandı.

Rusya’da açıklanan yeni verilerde artık semptomsuz hastaların oranına da yer veriliyor. Daha önceki açıklamalarda böyle bir orana yer verilmiyordu.

Bu arada Rusya’da başından beri pandeminin merkezi olan başkent Moskova’da koronavirüse karşı alınan sokağa çıkma kısıtlamaları bugünden itibaren belli bir ölçüde gevşetiliyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in imzaladığı kararnameye göre parklar ile gıda ürünü satılmayan dükkan ve mağazalar bugünden itibaren açılabilecek. Daha öncesinde başkentte sadece gıda ürünü alınabilen dükkan ve marketler açıktı.

Kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor

Bunun yanında, çamaşırhaneler, kuru temizlemeciler ve tamir dükkanları da bugünden itibaren açılmasına izin verilen işletmeler arasında yer alıyor.

Ayrıca kararname ile kent sakinlerinin sabah saat 9’a kadar hiçbir kısıtlama olmadan dışarıda spor yapmalarına izin verildi.

Moskova sakinleri, 65 yaş üstü olanlar da dahil, dışarıya dolaşmaya ve hava almaya da çıkabilecekler. Hava almak için dışarı çıkışlara şimdilik ikisi haftaiçi, birisi haftasonuna denk gelecek şekilde haftada üç gün izin verilecek. İnsanların sokaklarda birikmemesi için her sokak ve her ev için ayrı dışarı çıkma saati belirlenecek. Ancak dışarı çıkan herkesin maske takması zorunlu olacak.

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