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Rusya'da ana muhalefet lideri ve yüzlerce gösterici gözaltında

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Rusya'da ana muhalefet lideri ve yüzlerce gösterici gözaltında
Rusya'da ana muhalefet lideri Aleksey Navalnıy, kendi çağrısıyla düzenlenen yolsuzlukları protesto gösterisinde gözaltına alındı.

Aleksey Navalnıy'nin polis aracına bindirilmesi sırasında protestocularla polis arasında arbede yaşandı.

Ülke genelindeki protestolara binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, adı yolsuzluk iddialarına karışan Başbakan Dimitri Medvedev'in istifasını istiyor.

Rusya'da son yıllarda görülen en büyük protesto dalgası olduğu belirtilen gösterilerde, an az 500 gösterici de gözaltına alındı.

Aleksey Navalnıy, Kremlin'e yakın üst düzey yetkilileri hedef alan yolsuzlukla mücadele eylemleriyle biliniyor.

Geçen yıl bir davada suçlu bulunan Navalnıy, cumhurbaşkanlığı seçiminde Vladimir Putin'e karşı aday olmamamıştı.

Putin'e istifa çağrısı

Başkent Moskova'daki gösteri için çok sayıda polis memuru görevlendirildi. Navalni alana gelişinde gözaltına alındı.

Navalnıy, gözaltında attığı Twitter mesajında protestoculara eylemlerine devam etmeleri çağrısında bulundu.

Muhalefet lideri, "Çocuklar, ben iyiyim. Beni dışarı çıkarmak için uğraşmayın. Tverskaya'da (Moskova'da ana cadde) yürümeye devam edin. Günün konusu yolsuzlukla savaş" dedi.

Navalnıy daha sonra yaptığı açıklamada ofislerinin de polis baskınına uğradığını ve gösterileri canlı yayınlayan ekibinin gözaltına alındığını belirtti.

Gösterilerde "Kahrolsun Putin", "Putinsiz Rusya" sloganları atıldı.

Rus polisine göre sadece Moskova'daki protestoya yaklaşık 8 bin kişi katıldı.

Gösterilerin birçoğu, resmi izin olmadan yapıldı. Navalnıy 99 kentte gösteri planladıklarını ancak 72'sine izin alamadıklarını açıklamıştı.

Rusya devlet televizyonları, haberlerde protesto gösterilerine yer vermedi.

Kremlin'den gösterilere dair resmi bir açıklama gelmedi.

ABD ve AB'den kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, göstericilerin gözaltına alınmasını "demokrasiye bir hakaret" diye niteleyerek kınadı.

Toner "Rusya hükümetine barışçıl göstericileri acilen serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz. Alexei Navalny'nin gözaltına alınmış olmasından da rahatsızlık duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Benzer bir açıklama yapan AB de gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılmalarını istedi.

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