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Rusya’da anaokuluna saldırı: 2’si çocuk 4 ölü

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Rusya'da bir kişi anaokuluna av tüfeğiyle düzenlediği saldırıda 1 bakıcıyı ve 2 çocuğu öldürdükten sonra intihar etti.
Rusya’da anaokuluna saldırı: 2’si çocuk 4 ölü

 

Rusya’nın Ulyanovsk bölgesinde bulunan Ryabinka Anaokulu’na saldırı düzenlendi. Anaokulunun ön kapısından girerek ikinci kata çıkan bir kişi, elindeki av tüfeğiyle önce katta görevli bakıcı Olga Mitrofanova’yı vurdu. Ardından çocukların uyuduğu odaya giren zanlı, 5 yaşındaki Vytya Krylov ve 6 yaşındaki Katya Sosnova’ya ateş etti. Saldırgan, 2 çocuk ve 1 bakıcıyı öldürdükten sonra intihar etti. Olay üzerine anaokuluna çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderildi.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bulunan Bölge Valisi Aleksey Russkikh’in temaslarını yarıda kesip ilk uçakla kente döneceği açıklandı. Ulyanovsk Milletvekili Sergey Morozov ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Savcılık ve kolluk kuvvetleri komutanı ile görüştüm. Ön bilgilere göre 2016 ve 2017 doğumlu 2 çocuk ve 1 bakıcı öldürüldü” ifadelerini kullandı.

Rus basını, saldırganın kendisini kafasından vurduğunu ve bunun da kimlik tespitini zorlaştırdığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, anaokulunun ikinci bir emre kadar kapatıldığı açıklandı.

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