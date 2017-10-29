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Rusya'da arkeologlar 5.000 yıllık süs eşyaları buldu

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Rusya'da arkeologlar 5.000 yıllık süs eşyaları buldu
Rusya’nın Novosibirsk şehrindeki kazı alanında arkeologlar, 5.000 yıllık olduğu düşünülen bir heykelcik buldu.

Arkeologlar Novosibirsk’teki Ob Nehri yakınlarında bulunan ve üst kısmında tüy şeklinde bir saç süsü veya hale olduğu düşünülen heykelciğin hangi maddeden yapıldığını bilmediklerini söyledi.

Tüy şeklindeki saç süslerinin antik Sibirya’da yaygın olmadığını ve bu yeni bulgunun bu yüzden büyük önem taşıdığını belirten arkeolog Vyaçeslav Molodin, kazı alanında bulunan bütün eşyaların 'kesinlikle benzersiz' olduğunu söyledi.

 

‘KOLYE TARZI BİR SÜS EŞYASI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ’

Kazı lideri Doktor Natalia Basova, bulunan diğer eşyaların öneminden bahsetti. Basova, “Kemikten yapılmış bir kuş heykelciği bulduk. Bu heykelciğin kıyafetlerin üzerine dikildiğini veya kolye tarzı bir süs eşyası olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda mamut dişi, kum taşı, huş ağacı ve bilinmeyen başka bir organik materyalden yapılmış insan benzeri bir heykelcik bulduk. Kuş heykelciği gibi, insan benzeri heykelciğin de üstünde küçük delikler olması sebebiyle yine kıyafetlere dikilmek için kullanıldığını düşünüyoruz” dedi.

Heykelcikler dışında ortaçağa ait mezar alanı bulan arkeologlar, alanın yapısı sebebiyle mezarlığın Bronz Çağ’daki Krotovo kültürüne ait olduğunu düşünüyor.

Kazı çalışması devam ederken, çıkarılan heykelcik ve diğer eşyalar arkeologlar tarafından inceleme altına alındı.  

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