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Rusya'da bir asker, üç silah arkadaşını öldürdü

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Rusya’nın Voronej bölgesinde bir askerin, üç silah arkadaşını öldürüp birini yaraladıktan sonra kaçtığı bildirildi.
Rusya'da bir asker, üç silah arkadaşını öldürdü

Rusya’nın Voronej bölgesinde bir askerin, üç silah arkadaşını öldürüp birini yaraladıktan sonra kaçtığı bildirildi.

Rus Tass haber ajansına göre, bir asker Voronej bölgesindeki Baltimor askeri havaalanında diğer askerlerin üzerine rastgele ateş açtı.

Olayda, biri subay üç asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı.

Saldırıyı düzenleyen asker olay yerinden kaçarken, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın Zabaykalsk bölgesinde bir asker, geçen yıl 8 silah arkadaşını öldürmüştü.

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