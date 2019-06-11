Rusya'da Bir Instagram Fenomeni, Elektrik Akımına Kapılarak Feci Şekilde Can Verdi

Rusya'nın yüksek binalarına çıkarak buralarda fotoğraf çektiren ve çektirdiği fotoğraf ve videolarla fenomen olan genç Alina, trenin üzerinde fotoğraf çekilmek isterken elektrik akımına kapıldı. Talihsiz kız hayatını kaybetti.

Sosyal medya platformunda fenomen olmak çok sayıda genç için cazip bir durum. Hem popülaritelerinin artması hem de sosyal medya üzerinden kazanılan paraların miktarı ciddi anlamda yüksek. Hal böyle olunca gençler kendi yetenekleriyle ön plana çıkmak istiyorlar. Alina isimli bir sosyal medya fenomeni de çektiği, çektirdiği fotoğraf ve videolarla biliniyordu. Genel olarak yüksek yerlere çıkan Alina, çıktığı yüksek binaların tepesinde video ve fotoğraflar çekiyor, çektiği içerikleri platformlar üzerinde paylaşıyordu.

Bu kez fotoğraf çektirmek için bir trenin üzerine çıkan Alina, trenin makas değiştirmesiyle birlikte dengesini yitirdi. Düşmemek için trenin elektrik tellerine tutunan Alina, yüksek akıma kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Trenin üzerine gizlice çıkan Alina, durumu fotoğrafını çekecek olan arkadaşının fark etmesiyle görevlilere bilgi verildi. Trenin durdurdulmasıyla birlikte talihsiz kızın bulunduğu yere sağlık ekipleri çağırıldı. Alina hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti.