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Rusya'da bir kişi sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiyi öldürdü

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Rusya'da bir kişi sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiyi öldürdü
Rusya'da bir kişi sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiyi öldürdü

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir köyde bir kişi yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) dolayı sokağa çıkma yasağını ihlal eden beş kişiye av tüfeğiyle ateş açarak öldürdü.

Euronews'in haberine göre, güvenlik güçlerinin TASS haber ajansına yaptığı açıklamaya göre olay başkentin 200 kilometre güney doğusunda yaşandı.

Saldırgan önce gürültü yaptığı iddia ettiği gruptan dağılmalarını istedi. Fakat grubun bu isteği reddetmesi üzerine tartışma yaşandı. Saldırgan evindeki av tüfeğini çıkararak grubun üzerine ateş açtı.

Geçen cumartesi yaşanan olayda aralarında bir kadının da bulunduğu beş kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alınarak tutuklandı. Zanlının evinde yapılan aramada bulunan av tüfeğine el konuldu.

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