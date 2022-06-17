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Rusya’da casus iddiası: Ünlü dansöz ‘Katya’ gözaltına alındı

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24 Şubat'tan beri Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da dikkat çekici bir gelişme yaşandı... Katya lakaplı 33 yaşındaki dansöz casus olduğu iddiasıyla "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Rusya’da casus iddiası: Ünlü dansöz ‘Katya’ gözaltına alındı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte bölgede tansiyon yüksek seyrederken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı… Rusya’da yaşayan 33 yaşındaki dansöz Yekaterina Zavalishina, “casus” iddiası ve “vatana ihanet” suçlamalarıyla Moskova’da gözaltına alındı. “Katya” lakabını kullanan Zavalishina’nın Moskova’dan kaçmak üzereyken yakalandığı belirtildi.

Dansözlüğü tam zamanlı olarak çalıştığı işletme analistliği görevinin yanı sıra yapan ve performanslarıyla tanınan Zavalishina’nın “devlet sırlarını yabancı ülke temsilcisine verdiği” iddia edildi. Genç kadının “gizli devlet sırlarını” hangi ülkenin temsilcisiyle paylaştığı açıklanmazken, Zavalishina’nın Moskova’dan İsviçre’ye kaçmak üzereyken yakalandığı duyuruldu.

Genç kadının Ağustos ayının ortasında görülecek duruşmaya kadar cezaevinde tutulacağı öğrenildi.

Gözaltına alınan  Zavalishina, suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Rus istihbaratı tarafından yakalanan Zavalishina hakkında yetkililer Rus TASS haber ajansına konuştu. Yetkililer, “İstihbarat birimleri Moskova’da yaşayan Rus vatandaşı E.S. Zavalsihina’yı yakaladı. Vatana ihanet şüphesi üzerinde duruluyor. Soruşturma devam ediyor” dedi.

Olayın Ukrayna’da devam eden savaşla bağlantısı olup olmadığı bilinmezken, Ağustos ayının ortasında görülecek duruşmaya kadar cezaevinde tutulacak. Moskova Devlet Üniversitesi’nden 2011 yılında mezun olan Zavalishina’nın geçmişte ABD, Avrupa ve Afrika’ya gittiği de öğrenildi.

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