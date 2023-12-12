Rusya'da cezaevindeki muhalif lider Navalny'den altı gündür haber alınamıyor

Aleksey Navalny'nin ortadan kaybolması, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart ayında yapılacak seçimlerde beşinci dönem için aday olacağını açıkladığı ve çeyrek asırlık iktidarını uzatma niyetini belli ettiği bir döneme denk geldi.

Rusya'da halen cezaevinde bulunan muhalif lider Aleksey Navalny'nin yakın çevresi, altı gündür Navalny'ye ulaşamadıklarını belirterek muhtemelen başka bir yere nakledildiğini bildirdi.

Kremlin ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güçlü muhalifi konumundaki Navalny, Ocak 2021'de Almanya'dan ülkeye dönüşünde "dolandırıcılık"tan hapse atılmış, 4 Ağustos'ta da "aşırılıkçılık" suçlamasıyla ayrıca 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bir Rus mahkemesi de yaz aylarında kendisini daha sert bir "özel rejim" cezaevi kolonisine (mahkumların gönderildiği özel sürgün yeri) nakletme kararı almıştı.

Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Aleksey'in nerede olduğunu hala bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Yarmysh, avukatlarının Navalny'yi tutulduğu Rusya'nın Vladimir bölgesindeki IK-6 tesisinde ziyaret etmeye çalıştığını ardından da aynı bölgedeki bir başka "özel rejim" kolonisi olan IK-7'yi denediklerini aktardı.

Sözcü, "Eş zamanlı olarak her iki kolonide de orada olmadığı bilgisi verildi. Onu nereye götürdüklerini söylemeyi reddediyorlar." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Navalny'nin nerede olduğunun bilinmediğine dair haberlerden "derin endişe" duyduğunu belirterek derhal serbest bırakılmasını talep etti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, "İddiaya göre bir haftadır kayıp ve ne temsilcileri ne de ailesi nerede olduğunu bilmiyor" açıklamasında bulundu.

Kirby, Washington'ın Navalny'nin olası yerini araştırmak üzere Moskova'daki ABD Büyükelçiliği ile birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.

Navalny, Putin adaylığını açıkladıktan sonra kayboldu

Aleksey Navalny'nin ortadan kaybolması, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart ayında beşinci dönem için aday olacağını açıkladığı ve çeyrek asırlık iktidarını uzatma niyetini belli ettiği bir döneme denk geldi.

Kremlin, geçen şubat ayında Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını başlattığından bu yana, Rusya saldırısına karşı çıkan Navalny'nin yanı sıra yakınlarına ve daha geniş anlamda Rus muhalefetine yönelik baskılarını arttırmış durumda.

Moskova, aralarında üst düzey siyasi aktivistlerin de bulunduğu binlerce kişiyi savaşı eleştirdikleri ve Rus ordusunun zulüm iddialarına dikkat çektikleri için gözaltına aldı.

Navalny'nin yakınları, kendisinin Rusya'nın Vladimir bölgesinin dışına çıkarıldığı görüşünde.

Navalny'nin bir başka yakını olan Leonid Volkov, "Her yerde olabilir. Daha da kötüsü, birkaç haftalığına nakledilebilir."

Rusya cezaevi sisteminde mahkumların demiryolu ile uzak tesislere nakledilmesi genellikle haftalar, hatta aylar alabiliyor.

Cezaevi görevlileri geçmişte Navalny'yi sık sık tek kişilik bir ceza hücresine göndermiş ve Navalny, tek seferde 266 gün geçirmişti.