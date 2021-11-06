  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,97
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Rusya’da Corona Virüsü Vakalarında Yeni Rekor

» »
Rusya'da corona virüs salgınında son 24 saatte 41 bin 335 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı rekor tazeledi.
Rusya’da Corona Virüsü Vakalarında Yeni Rekor

Rusya’da corona virüsü salgınında ölüm ve vaka sayılarının zirveyi görmesiyle birlikte 30 Ekim’de ilan edilen 1 haftalık tatil, yarın sona erecek. Ülkede en son geçtiğimiz 31 Ekim’de kaydedilen 40 bin 993 vaka ile kırılan günlük vaka sayısı rekoru bugün tazelendi. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 41 bin 335 yeni vaka tespit edildiğini, bu sayısının salgınının başından beri kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısı 8 milyon 755 bin 930’a yükselirken, günlük vakalar üst üste 4’üncü günde 40 bini aştı. Son 24 saatte en yüksek vaka sayısı 6 bin 880 ile başkent Moskova’da görüldü. St. Petersburg’ta ise 3 bin 138 yeni vaka kayda geçti.

CAN KAYBI BİNİN ÜZERİNDE

Rusya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle bin 188 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 245 bin 635’e yükseldi. Son 24 saatte başkent Moskova’da 98, St. Petersburg’ta 86, Krasnodar bölgesinde 46, Stavropol ve Perm’de 41, Voronej’de 40 kişi virüse yenik düştü. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 29 bin 201 artarak 7 milyon 535 bin 172’ye ulaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vakalarının Sayısı 250 Milyonu Geçti06 Kasım 2021 Cumartesi 16:15
  • Prof. Dr. Şener: Geyiklerde koronavirüs tespit edilmesi önemli06 Kasım 2021 Cumartesi 16:02
  • Bilim Kurulu Üyesi Turan: Aşılama ve tedbirlerle 2022 yazını iyi geçirme umudu var06 Kasım 2021 Cumartesi 13:31
  • Pfizer’dan corona virüsü hapı: Ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor06 Kasım 2021 Cumartesi 12:10
  • Felç geçiren hastaya sakın bunları yapmayın06 Kasım 2021 Cumartesi 11:45
  • Online seminer düzenleniyor06 Kasım 2021 Cumartesi 11:32
  • İğne korkusu olanlara müjdeli haber: Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor05 Kasım 2021 Cuma 23:15
  • Covid-19’dan sonraki tehlike: Beyin sisi05 Kasım 2021 Cuma 20:31
  • Koronavirüs ilacı salgında oyun değiştirici olacak05 Kasım 2021 Cuma 18:35
  • Pfizer COVID-19 Hapının Etkinlik Oranı Açıklandı05 Kasım 2021 Cuma 17:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti