  • BIST 103.024
  • Altın 378,683
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 350 bini aştı

» »
Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 350 bini aştı
Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 350 bini aştı

Rusya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 353 bin 427’ye, ölü sayısı 3 bin 633’e ulaştı. 

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 946 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 353 bin 427’e çıktı.

Ülkede, ölü sayısı 92 artarak 3 bin 633’e, iyileşen sayısı 5 bin 499 artarak 118 bin 798’e ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,6 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 43,7’sinde semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 560 artarak 166 bin 473’e, ölü sayısı 41 artarak 2 bin 34’e çıktı.

Şehirde toplam 53 bin 586 kişinin sağlığına kavuştuğu açıklandı.

287 BİN KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 260 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 8 milyon 900 binden fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 287 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

RUSYA'DA COVID-19 SALGINININ GELİŞİMİ

Rusya'da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova’nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Covid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Covid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da gençlere salgın uyarısı: Bunun ciddi sonuçları olabilir25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:01
  • Arap ülkelerinde koronavirüs ölümleri artıyor25 Mayıs 2020 Pazartesi 08:57
  • Dünyada 661 bin insan pandemi döneminde yurdundan edildi25 Mayıs 2020 Pazartesi 08:48
  • Coronavirüs bulunan ortamda ne kadar uzun süre durursanız risk o kadar artıyor25 Mayıs 2020 Pazartesi 08:45
  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 300 bini aştı23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:47
  • Brezilya'da Toplu Mezarlar Havadan Görüntülendi23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:34
  • İngiltere Yurt Dışından Gelenleri Karantinaya Alacak23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:27
  • UNICEF: Covid-19 nedeniyle 1 yaş altı 80 milyon çocuk risk altında23 Mayıs 2020 Cumartesi 08:55
  • Fransa'da ibadethanelerin yeniden açılmasına izin23 Mayıs 2020 Cumartesi 07:56
  • Pilli: “Toplam 52 test yapıldı, pozitif vaka yok"22 Mayıs 2020 Cuma 21:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti