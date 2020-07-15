  • BIST 117.741
  • Altın 398,877
  • Dolar 6,8530
  • Euro 7,8404
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 746 bini geçti

» »
Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 746 bini geçti
Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 746 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 422 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 746 bin 369’a ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 156 artarak 11 bin 770’e, iyileşen sayısı 10 bin 424 artarak 523 bin 249’a çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak kalmaya devam etti. Yeni vakaların yüzde 26,6’sında semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 628 artarak 231 bin 270’e, ölü sayısı 29 artarak 4 bin 234’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 258 bin test yapıldığı ve bugüne kadar uygulanan test sayısının 23 milyon 700 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Covid-19 salgını gittikçe kötüleşecek14 Temmuz 2020 Salı 20:00
  • ‘Size corona virüsünü hediye getirdim’ diye bağırmanın cezası 3 bin lira14 Temmuz 2020 Salı 18:11
  • Asansöre binen Covid-19 hastası, 71 kişiye virüs bulaştırdı14 Temmuz 2020 Salı 18:03
  • Sağlık Bakanlığı Raporu hem İngilizce hem Türkçe olarak gönderdi!14 Temmuz 2020 Salı 15:25
  • ABD'de Covid-19 salgını döneminde 5,4 milyon kişi sağlık sigortasını kaybetti14 Temmuz 2020 Salı 15:25
  • Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 733, Meksika'da 485, Hindistan'da 553 kişi öldü14 Temmuz 2020 Salı 14:20
  • Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini aştı14 Temmuz 2020 Salı 14:00
  • Chicago Maratonu Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi14 Temmuz 2020 Salı 13:40
  • Yunanistan: Toplam vaka sayısı 3 bin 82614 Temmuz 2020 Salı 13:20
  • Çin'de 3, Güney Kore'de 33 yeni Kovid-19 vakası görüldü14 Temmuz 2020 Salı 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti