Rusya'da Düşen Uçaktan 19 Kişinin Cesedi Çıkarıldı

Rusya'da dün Kamçatka Yarımadası'na düşen Antonov AN-26 tipi uçağın enkazından 19 kişinin cesedinin çıkartıldığı belirtildi.

Uçakta 22 yolcu ve 6 personel toplam 28 kişi vardı. Dün enkaza giden arama kurtarma yetkilileri kimsenin kurtulmadığını düşündüklerini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba sabahı yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi ve kendilerine 3.5 milyon ruble tazminat ödeneceğini bildirdi.

Kamçatka'da üç gün süreyle yas ilan edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Polis kötü havanın, ekipman arızasının veya pilot hatasının kazaya neden olmuş olabileceğini ifade etti.

Kaza yapan uçağın 1982'den beri kullanıldığı ifade edildi.