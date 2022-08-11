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Rusya'da enflasyon temmuzda yavaşlama gösterdi

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Rusya’da yıllık enflasyon temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 15,9’dan yüzde 15,1’e düştü.
Rusya'da enflasyon temmuzda yavaşlama gösterdi

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı temmuzda yıllık bazda yüzde 16,8 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 16,5 artarken, hizmet ürünlerinin fiyatı yüzde 10,8 yükseldi.

Rusya’da yıllık enflasyon da temmuzda bir önceki aya göre yüzde 15,9’dan yüzde 15,1’e geriledi.

Rusya Merkez Bankasının tahminlerine göre, ülkede yıllık enflasyon oranının 2022’de yüzde 12 ila yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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