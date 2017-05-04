Rusya'da eşcinsellere hipnoz ve kutsal su "tedavisi"

Rusya'da psikoterapistler ve din adamları eşcinselleri "tedavi edebileceklerini" iddia edip farklı yöntemler öneriyor.

BBC Rusça Servisi, Çeçenistan'da eşcinsellerin yaşadığı eziyetlerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı haber araştırmalarında bu tür "tedavilerle" karşılaştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Çeçenistan'daki haberlere atfen "azınlıkların haklarını koruması için yetkilerini kullanma" çağrısı yapmıştı.

Homoseksüellik Rusya'da resmi olarak akıl hastalığı olarak görülmüyor. Ancak sadece Çeçenistan'da değil Rusya'da da homofobi yaygın.

Rusya eşcinselliği psikiyatrik hastalık listesinden 1999 yılında çıkardı. ABD bunu 1973 yılında, Dünya Sağlık Örgütü ise 1992'de yapmıştı.

Küresel olarak bilim insanları eşcinsellik için bir tedavi gerektiğine ya da bunun etkili olabileceğine inanmıyor.

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki psikoterapist Yan Goland, Sovyetler Birliği döneminde öğretmeni Nikolai Ivanov tarafından geliştirilen bir yöntemle 78 eşcinsel erkeği ve 8 transseksüel bireyi 'tedavi ettiğini' ileri sürüyor.

BBC'ye konuşan Goland, "Tedavinin eşcinseller için 8 ila 18 ay sürdüğünü ve transseksüeller için daha uzun zaman aldığını" söyledi.

Goland "Bana bir hasta geldiğinde ona benzer vakaları gösteriyorum. Hasta yardım edebileceğimizi öğrenince umutla doluyor ve tedavi olması gerektiğini anlıyor" dedi.

'KADINLARI CİNSEL ANLAMDA OBJELEŞTİRİN'

Goland ilk aşamada bireyin aynı cinse çekim duymasını "yok etmeyi" planladıklarını söylüyor. Hipnoterapi seansları 8 saate kadar uzayabiliyor. Goland ayrıca kişinin rüyalarını etkilemek için psikanaliz ve kimlik terapisinin karşımı bir yöntem uyguluyor.

İkinci aşamada karşı cinse bir çekim kurulması amaçlanıyor. Goland erkek hastalarını çevrelerindeki kadınları cinsel anlamda objeleştirmeleri için teşvik ediyor.

"Onlara şunu söylüyorum: Seanstan çıkınca sokakta yürüyün ve tüm genç kadınlara bakın. Vücut hatlarına bakın ve en iyisini seçin" diyor Goland.

Üçüncü aşamada ise Goland karşı cinsle ilişkiye girildiğini söylüyor.

40 yaşındaki Yuri 1990'ların başında "uyanmak ve kendini doğru yolda bulmak için psikoterapistin tedavisinden geçtiğini ancak sonunda cinsel dürtülerinin lime lime olduğunu" söyledi.

"Sonuç hiç kuşkusuz olumsuz ve zararlıydı. Eğer dürüst olursam bir felaketti" diyor Yuri.

Goland şu anda 80 yaşında ve hala insanları "tedavi ediyor".

Rusça "eşscinsellik nasıl tedavi edilir?" şeklinde yapılan internet araştırmalarında sanal ortamda konsültasyon sunan doktorlara rastlamak mümkün.

SANAL ORTAMDA EŞCİNSELLERE 88 DOLARLIK 'TEDAVİLER'

Kendilerini "psiko-hipnolojist" olarak tanıtan Nikitenko kardeşler, iki aylık ses-hipnozu sunuyor. Bir seansın ücreti 88 dolar.

Nikolai Nikitenko eşcinselliğin bir çeşit 'obsesif kompulsif bozukluk' olduğuna inanıyor.

"Eğer biri pornografi seyreder ve eşcinsel ilişkiye girerse beyinlerinde yeni sinirsel bir patika açıyorlar. Vladivostok'tan beni arayan 18 yaşındaki biri günde 9 saat eşscinsel olmaktan endişe duyduğunu söylemişti" diyor Nikitenko.

Hipnoterapi hastanın endişelerini gidermeyi hedefliyor ve onlara "doğru şekilde davranma ve tepki vermeyi" öğretiyor.

Nikitenko kardeşler yedi eşcinsel erkeği "tedavi ettiklerini ve onların bir daha geri dönme şansları olmadığını" gururla anlatıyor.

Ancak Rusya'da da Batılı uzmanlar ve bilim insanlarının görüşlerine daha yakın olan doktorlar da var.

LGBT hastalarıyla çalışan Pavel Sobolevsky "Normalde 11 ve 13 yaşları arasında cinsel yöneliminizin farkına varırsınız. Bir kaç değişik yönelim var ve eşcinsellik de bu normal çeşitliliğin içinde" diyor.

BBC'ye konuşan Sobolevsky "Cinsel yöneliminizi değiştiremezsiniz" diyor ve bunu cinsellikleri konusunda ona gelen müşterilerine de söylüyor.

Sobolevsky psikoterapi yoluyla cinsel yönelimi değiştirmenin zarar verici olduğu uyarısında bulunuyor.

Rusya'da bazı dini kurumlar da eşcinseller için "tedaviler" öneriyor.

Sadece dini medyaya konuşmak isteyen bazı kurumlar ayrıntı vermekten kaçındı.

'EŞCİNSELLER RUHANİ AÇLIK YAŞIYOR'

Ancak rehabilitasyon ya da yeniden dirilme anlamına gelen "Vosstanovleniye" isimli Protestan kurumunun başındaki Papaz Yevgeny Peresvetov bize konuştu. Bu kurum eşcinsellere cinselliklerini "reddetme konusunda yardım ediyor".

Kurumun YouTube kanalındaki hesabında iki erkek "kendilerini günahtan ve eşcinsellikten kurtardıklarını" söylüyor.

Şık bir takım elbise giyen ve kravatında İsa portresi taşıyan Papaz Moskova'da bir gece kulübünde Pazar günleri vaaz veriyor.

Peresvetov eşcinselliği uyuşturucu bağımlılığı gibi bir bağımlılık ve "ruhani açlığın" belirtisi olarak görüyor.

Papaz "Ya birinin babası yoktu ya da şiddet uyguluyordu ya da kişinin hayatının kenarındaydı. Eşcinseller Tanrı'yı babaları olarak bulduklarında özgürleşiyor" dedi.

Bazı Rus aileler eşcinsel olduğunu açıklayan çocuklarını "tedavi ettirmek" için dini kurumlara başvuruyor.

'13 YAŞINDA ZORLA KİLİSEYE GÖTÜRÜP ÇUBUKLARLA DÖVDÜLER'

27 yaşındaki Maria 13 yaşındayken ailesi tarafından "Eşcinselliğinin tedavi edilmesi için kendi rızası dışında kiliseye götürüldüğünü" söylüyor. Maria diğerleri dua okurken onun üstüne kutsal su döküldüğünü anlatıyor.

"Hiçbir şey duyamıyordum. Avazım çıktığı kadar bağırıyordum. Dualar okumaya devam ettiler ve beni kiliseye gitmeye zorladılar. Orada benim diğer kadınlara olan ilgimin şeytandan kaynaklandığını söylediler" diyor Maria ve ekliyor:

"Beni kutsal suyla kapladılar ve içmeye zorladılar. Bazen çubuklarla vurdular. Aklımı paramparça ediyorlarmış gibi hissettim."

Erkek olarak doğmuş 19 yaşındaki transseksüel kadın Yevgenia da doktorlar arasındaki hoşgörüsüz tutumları anlatıyor.

BBC'ye konuşan Yevgenia "Birinci doktor bana kendine bir bak sen gerçek bir erkeksin. Ameliyat mı olmak istiyorsun? Herkes gibi yaşayamaz mısın? dedi. İkinci doktor da eşcinsel olduğumu ve dikkat çekmeye çalıştığımı, erkek olmaya alışmam gerektiğini söyledi" diyor.