Rusya'da gözaltına alınan Müslümanlar serbest bırakıldı

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki camide gözaltına alınan Müslümanlar serbest bırakıldı.

Rus TASS haber ajansına konuşan avukat Mariya Krasova, Moskova bölgesinde bulunan Kotelniki’deki camide cemaatin polis tarafından gözaltına alındığını anımsattı.

Camide pasaport kontrolü yapıldığını aktaran Krasova, "Rus vatandaşları, pasaport kontrolü ardından serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu vatandaşlar ise karakola götürüldü." dedi.

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Gözaltına alınanların tümünün serbest bırakıldığı bilgisini paylaşan Krasova, şunları kaydetti:

"Gözaltına alınanların tümü serbest bırakıldı. Onların gözaltına alınması, karakola getirilmesi ve idari suç işlemesi ile ilgili tutanak düzenlenmedi. Bir polisin söylediğine göre, gözaltılar, denetleme eylemlerinin bir parçası idi ve bu kapsamda gözaltına alınanlardan DNA alındı."