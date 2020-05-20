Rusya'da gün içinde iyileşenlerin sayısı ilk kez günlük vaka sayısını geçti

Rusya'da Kovid-19 vakaları bir kez daha 10 binin altına düştü. Son 24 saatte 8764 vaka tespit edildi, 135 kişi öldü, 9262 hasta iyileşti. İlk kez iyileşenlerin sayısı gün içinde saptanan vakasından fazla oldu. Toplam vaka sayısı ise 308 bin 705'e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya'da ilk kez gün içinde iyileşenlerin sayısı tespit edilen hasta sayısını geçti. Ayrıca vaka sayısı yeniden 10 binin altında görüldü.

Gün içinde 8764 vaka tespit edildi. İyileşenlerin sayısı ise 9262 oldu. Yeni vakaların 2699’u başkent Moskova’da görüldü. Böylece başkentteki vaka sayısı 29 Nisan’dan beri ilk kez 3 binin altına düştü.

Son 24 saat içinde tespit edilen vakaların 903’ü Moskova bölgesinde, 504’ü de Krasnoyarsk’ta yer alıyor. Yeni vakaların neredeyse yarısında bir semptoma rastlanmadı. Öte yandan gün içinde 135 kişi de hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 300 bini geçti

Dün 9263, pazartesi günü 8926 vaka tespit edilmişti. Yeni vakalarla birlikte Rusya’daki vaka sayısı 85 bölgede 308 bin 705’e yükseldi. Şimdiye kadar 2972 kişi öldü, 85 binden fazlası taburcu edildi.