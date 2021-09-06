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Rusya'da her yıl milyarlarca ton buzul eriyor

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Rusya’nın kuzeyinde bulunan buzullar, her yıl beş milyon olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar buz kaybediyor.
Rusya'da her yıl milyarlarca ton buzul eriyor

Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kutuplardaki buzulların hızla erimesine neden oluyor.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre Rusya’da bulunan buzullar, iklim değişiklikleri nedeniyle her yıl milyarlarca ton buzul kaybediyor.

8 YILLDA HOLLANDA KADAR ALAN YOK OLDU

İklim değişikliklerinin buzullar üzerindeki etkilerini incelemek için Avrupa Uzay Ajansı’nın CryoSat-2 uydusundan toplanan verileri inceleyen bilim insanları, 2010-2018 yılları arasında kaybedilen buz miktarının Hollanda kadar büyük bir alanı oluşturduğu ortaya çıkarıldı.

HER YIL 11,4 MİLYAR TON ERİYOR

Araştırmacılar, yaklaşık 129 bin 499 kilometrekarlik alanı kaplayan Novaya Zemlaya ve Severnaya Zemlya takımadalarını inceledi. Bunun sonucunda da bu takımadaların her yıl 11.4 milyar ton buz kaybettiği gözlemlendi.

Dünya ısınmaya devam ettikçe, Rus Kuzey Kutbu’nda yaşanan buzul erimelerinin artacağı ve deniz seviyelerinin yükseleceği belirtiliyor.

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