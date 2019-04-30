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Rusya’da icra memurları, mali yükümlülükleri şarkıyla hatırlattı: Yüz üstü bırakma yavrunu, vaktinde öde borcunu

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Rusya’da icra memurları, mali yükümlülükleri şarkıyla hatırlattı: Yüz üstü bırakma yavrunu, vaktinde öde borcunu
Rusya’da icra memurları, mali yükümlülükleri şarkıyla hatırlattı: Yüz üstü bırakma yavrunu, vaktinde öde borcunu

Sibirya’nın İrkutsk şehrinde icra memurları, vatandaşlara mali yükümlülüklerini hatırlatmak ve borçlarını ödemeye teşvik etmek için ‘şarkıcılığa soyundu.’ Üniformalı kadın memurların seslendirdikleri şarkı, Youtube’da yayınlanmasının ardından oldukça ilgi gördü.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkustsk kentindeki yerel icra dairesi, vatandaşlara mali yükümlülüklerini anımsatmak için pek alışıldık olmayan bir yönteme başvurdu. Dairede görevli olan kadın icra memurları, para cezalarını, nafakalarını ve faturalarını zamanında ödemenin önemine dair bir şarkı seslendirdi.

Youtube’da ‘Öde’ başlığıyla yayınlanan bu şarkı, Ukrayna asıllı Kazka grubunun ‘Ya plakala’ (Ağladım) isimli meşhur şarkısının uyarlanmış bir hali. Üniformalı icra memurları şarkılarında, mahkeme celbi gelmesi halinde ya da gayrimenkul haczi gibi yüklü borçlar olduğunda ne yapılması gerektiğine dair tavsiyelerde bulunuyor.

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