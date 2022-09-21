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Rusya’da 'kısmi seferberlik' ardından Ruslar Google'a soruyor: Ülkeden nasıl kaçılır? Kol nasıl kırılır?

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik kararı sonrası Ruslar internetin başına geçti.
Rusya’da 'kısmi seferberlik' ardından Ruslar Google'a soruyor: Ülkeden nasıl kaçılır? Kol nasıl kırılır?

Ülkeyi terk etmek isteyenler uçak bileti aratmaya başlarken, savaşmak istemeyenler ise Google'da 'kol nasıl kırılır', 'askerliği nasıl ertelerim' ve 'Rusya’dan nasıl kaçarım' başlıklarını arattı.

Rusya lideri Putin, Rusya’da 'kısmi seferberlik' ilan etti. Askerden kaçmak isteyen Rus gençler ise Google'nın başına geçti. Google Trends verilerine göre Duma’nın geçirdiği yasanın ardından 'Rusya’dan nasıl kaçılır?' araması yapan Rusların sayısı neredeyse dört kat arttı. Google Rusya trendinde en çok aranan 'Kol nasıl kırılır', 'Askerliği nasıl ertelerim' ve 'Rusya’dan nasıl kaçarım' başlıkları öne çıktı. Ayrıca seferberlik ihtimalinin ardından da dün pek çok Rus vatandaşı havalimanlarına akın etmiş ve Moskova-İstanbul seferlerinin uçak biletleri 30 bin liraya kadar yükselmişti. Pegasus Havayolları’nın 21 Eylül Çarşamba günü Moskova-İstanbul uçuşlarında yer kalmadı.

Savaşta Rusya büyük kayıplarından sonra Ukrayna’ya gönderecek asker bulamadı. Rusya önce Wagner’i kullanarak hapishanelerden adam toplamaya çalışıp sonrasında kiliselerde gönüllü asker toplamaya başlamıştı. Bütün bunlara rağmen asker bulamayan Rusya seferberlik ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da 'kısmi seferberlik' ilan etti. “Batı, Rusya’yı yok etmeye çalışıyor” diyen Putin, Ukrayna’da işgal ettikleri toprakların güvenliğini sağlamak için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Putin'in açıklaması sonrası seferberlikten kaçmak isteyen Ruslar Google'nin başına geçti.

Google Trends verilerine göre Duma’nın geçirdiği yasanın ardından 'Rusya’dan nasıl kaçılır?' araması yapan Rusların sayısı neredeyse dört kat arttı.

RUSLAR GOOGLE'A 'KOL NASIL KIRILIR' DİYE SORDU
Seferberliğe katılmak istemeyen Ruslar ise ülkeden kaçmak veya askere alınmamak için Google üzerinden yaptıklarını aramalar dikkat çekti. Google Rusya trendinde “Kol nasıl kırılır”, “askerliği nasıl ertelerim” ve “Rusya’dan nasıl kaçarım” başlıklar öne çıktı.

İSTANBUL'A BİLET KALMADI, FİYAT 50 BİN LİRAYA DAYANDI
Öte yandan seferberlik ihtimalinin ardından da dün pek çok Rus vatandaşı havalimanlarına akın etmiş ve Moskova-İstanbul seferlerinin uçak biletleri 30 bin liraya kadar yükselmişti. Pegasus Havayolları’nın 21 Eylül Çarşamba günü Moskova-İstanbul uçuşlarında yer kalmadı. 22 Eylül Perşembe için ise 14 seferin yalnızca bir tanesinde yer bulunuyor. Bu seferin biletleri 29 bin liranın üzerinden satılıyor. THY'nin Moskova-İstanbul uçak bilet fiyatları ise 50 bin TL'ye kadar yükselmiş durumda.

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