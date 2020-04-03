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Rusya'da koronavirüs açıklaması yapan doktora gözaltı

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Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Vasilyeva, Kovid-19 ile ilgili yalan bilgiler yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Rusya'da koronavirüs açıklaması yapan doktora gözaltı

Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yalan bilgiler yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Doktorlar Birliği Sendikasının Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Vasilyeva'nın Rusya'nın Novgorod bölgesinde, polisin sert müdahalesiyle yere düştüğü ve bayıldığı, ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Vasilyeva ve bazı sendika çalışanlarına yönelik Novgorod bölgesinde "yüksek hazırlık durumu" ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından tutanak düzenlenmişti.

Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Vasilyeva, internet üzerinden Kovid-19 ile ilgili yalan bilgiler yaydığı iddiasıyla 30 Mart'ta Soruşturma Komitesine çağrılmıştı.

Vasilyeva, daha önce Kovid-19 salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini ileri sürmüştü.

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