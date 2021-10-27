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Rusya'da koronavirüs: Can kaybı 234 bine yaklaştı

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Rusya'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 1123 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçti.
Rusya'da koronavirüs: Can kaybı 234 bine yaklaştı

Rusya'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 1123 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçti. Toplam ölü sayısı 234 bine yaklaştı.

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 36 bin 582 artarak 8 milyon 352 bin 601'e, iyileşen sayısı ise 29 bin 151 artışla 7 milyon 242 bin 735'e yükseldi.

Son 24 saatte 1123 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 233 bin 898 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 5 bin 789 artarak 1 milyon 786 bin 570'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 91 artışla 30 bin 963'e çıktı.

Önlemler sıkılaştırılmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Ekim'de ülke genelinde COVID-19 salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılması talimatı vermişti.

49 milyonu aşkın kişinin aşılandığı ülkede, 25 Ekim'de 37 bin 930 kişide virüsün tespit edilmesiyle salgının başından bu yana "en yüksek günlük" vaka sayısı, dün de 1106 can kaybı yaşandı.

İlk COVID-19 vakasının 31 Ocak 2020'de görüldüğü ülkede, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.

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