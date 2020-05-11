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Rusya'da koronavirüs vakası 221 binin üzerine çıktı, dünyada en fazla vaka görülen 3. ülke oldu

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Rusya'da koronavirüs vakası 221 binin üzerine çıktı, dünyada en fazla vaka görülen 3. ülke olduRusya'da koronavirüs vakası 221 binin üzerine çıktı, dünyada en fazla vaka görülen 3. ülke oldu
Rusya'da koronavirüs vakası 221 binin üzerine çıktı, dünyada en fazla vaka görülen 3. ülke oldu

Rusya, son 24 saatte tespit edilen 11 bin 656 koronavirüs vakasıyla birlikte, İtalya ve İngiltere'yi geçerek dünyada en fazla vaka görülen üçüncü ülke konumuna yükseldi.

1 milyon 367 binin üzerinde vakayla ABD, en fazla vaka görülen ülke. İkinci sıradaki İspanya'da ise 264 binin üzerinde vaka tespit edildi.

Rusya'dan sonra İtalya ve İngiltere'deki vaka sayıları 219 binin üzerinde.

Ancak ülke sıralamasına bakılırken, yapılan test sayısına da dikkat etmek gerekiyor. Örneğin ABD'de 9 milyonun üzerinde kişiye test yapılırken Rusya'da 5 milyon 600 binin üzerinde kişiye test yapıldı.

İspanya ve İtalya'da yaklaşık 2 buçuk milyon kişiye test yapılırken İngiltere'de 1 milyon 821 bin kişiye test uygulandı.Türkiye'de test sayısı 1 milyon 370 binin üzerinde.

Rusya'da son 24 saatte 94 kişinin de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Bu da ölü sayısını 2 bin 9'a çıkardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü ülke genelinde uygulanan kısıtlamaları yeniden değerlendirdikten sonra bir konuşma yapacak. Rusya'da ilan edilen kısıtlamaların normal şartlarda salı günü sona ermesi gerekiyor.

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