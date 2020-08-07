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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi

Rusya'da Kovid-19 Vakası Sayısı 877 Bini Geçti

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Rusya'da Kovid-19 Vakası Sayısı 877 Bini Geçti
Rusya'da Kovid-19 Vakası Sayısı 877 Bini Geçti

 Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 877 bin 135’e, ölü sayısı 14 bin 725’e çıktı.              

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 241 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 877 bin 135’e ulaştı.          

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 119 artarak 14 bin 725’e, iyileşen sayısı 7 bin 235 artarak 683 bin 592’ye yükseldi.  

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 27,1’inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 686 artarak 246 bin 154’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 546’ya çıktı.

BUGÜNE KADAR YAPILAN TEST SAYISI 30 MİLYONU GEÇTİ

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 321 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 30 milyonu geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

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