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Rusya'da kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

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Küresel ısınma sonucu yaşam alanları tehlikeye giren ayılar yerleşim alanlarına giriyor
Rusya'da kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

Kuzey Buz Denizi'nde Rusya'ya bağlı Novaya Zemlya adalarında kutup ayılarının yerleşim alanlarına inmesi sonucu acil durum ilan edildi.

Yetkililer, onlarca ayının evlere ve kamu binalarına girdiğini ve bu hayvanların insanlara saldırdığı vakaların yaşandığını açıkladı.

Küresel ısınma sonucu yaşam alanları tehlikeye giren ayıların yiyecek bulabilmek için yerleşim alanlarına girdiği belirtiliyor.

Rusya'da kutup ayıları nesilleri tükenme tehdidi altında olan hayvanlar kategorisinde.

Ülkede ayıları avlamak yasak ve Federal Çevre Koruma Dairesi, bu hayvanların vurulması için izin verilmesi çağrısını reddetti.

Ancak yerel yetkilileri, kutup ayılarının artık polisten korkmadığını ve yeni önlemlere başvurulması gerektiğini söylüyor. Bu yetkililer ayıların korkutulması için uygulanan yöntemlerin sonuç vermemesi halinde hayvanların vurulmasından başka çare kalmayacağını savunuyor.

52 ayı görüldü, aileler çocuklarını okula göndermiyor

Takımadanın ana yerleşim merkezi olan Beluşya Guba'da şimdiye kadar 52 ayı görüldü. Bu ayılardan altısı ile 10'unun kasaba merkezinden hiç çıkmadığı belirtiliyor.

Bölgenin idari yetkilisi Viganşa Musin, hava kuvvetleri garnizonunda halen beş ayının olduğunu söyledi. Musin, "1983'ten beri Novaya Zemlya'dayım. Hiç böyle bir ayı istilasıyla karşılaşmadım" dedi.

Musin'in yardımcısı Aleksander Minayev de ayıların bölgede günlük yaşamı sekteye uğrattığını belirterek "İnsanlar korkudan evlerinden çıkamıyor. Aileler çocuklarını okula ya da kreşe göndermemeye başladı" diye konuştu.

Uzmanlar, Kuzey Kutbu Denizi'nde buzların azalması nedeniyle kutup ayılarının avlanma alışkanlıklarını değiştirdiğini ve yiyecek bulabilmek için karada daha fazla zaman geçirmeye başladıklarını, bunun sonucu olarak da insanlarla karşı karşıya gelme olasılıklarının arttığını söylüyor.

2016'da beş Rus bilim insanı Novaya Zemlya'nın doğusundaki Troynoy adasında, bir hava gözlem istasyonunda kutup ayıları tarafından kuşatıldığı için haftalarca mahsur kalmıştı.

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