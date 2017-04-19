Rusya'da metro saldırısı planlayıcısı tutuklandı

Azimov mahkemede saldırı hazırlıklarına dolaylı olarak katıldığını söyledi.
Rus savcı, Azimov'un polise verdiği ifadesinde suçunu kabul ettiğini söylerken, Azimov mahkemede bu iddiayı yalanladı.
İfadelerin ardından mahkeme başkanı Azimov'un 3 Haziran'a kadar gözaltında kalmasına karar verdi. Duruşmaya basın da yoğun ilgi gösterdi.
Azimov gazetecilere görüntü vermemek için ceketiyle yüzünü sakladı.
Rus polisi, metroda intihar saldırısını düzenlediği düşünülen Ekbercan Celilov'un saldırıdan önce Azimov'la görüştüğünü belirtiyor.
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