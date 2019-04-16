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Rusya'da nüfusun yüzde 3'ü finansal varlıkların yüzde 90'ına sahip

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Rusya'da finansal varlıkların yaklaşık yüzde 90'ını en zengin yüzde 3'lük kesim elinde tutuyor.
Rusya'da nüfusun yüzde 3'ü finansal varlıkların yüzde 90'ına sahip

Rusya nüfusunun en zengin yüzde 3’ü, ülkenin finansal varlıklarının yüzde 90’ını elinde tutuyor.

Ekonomi Yüksek Okulu ve Kalkınma ve devlet kalkınma bankası VEB’in ortak araştırmasına göre, Rusların en zengin yüzde 3'ü 2018'de tüm finansal varlıkların yüzde 89'una sahip oldu.    

Kommersant'ın haberine göre, Rusya'da ilk kez kapsamlı olarak servet eşitsizliği üzerine bir çalışma yapıldı.

Geçtiğimiz ay, Forbes dergisi, 100'den daha az Rus milyarderin toplam servetinin toplam nüfusun banka tasarruflarını aştığını bildirmişti.

Kommersant’ın yayımladığı araştırma verilerine göre 2013 yılından beri var olan düşüşe rağmen en zengin yüzde 3'ün serveti toplam servetin yüzde 89,3'ünü oluşturuyor.

En zengin yüzde 3, sabit vadeli mevduatların yüzde 92'sine ve tüm nakit rezervlerinin yüzde 89'una sahip.

Rusya nüfusunun yüzde 13'ü, gelişmiş dünya standartlarına göre aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

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