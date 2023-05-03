Rusya’da panik… Kremlin’e drone saldırısı: Putin’e suikast girişimi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bu gece Kremlin’e insansız hava araçlarıyla bir saldırı düzenlendiği açıklandı…

Rusya, Ukrayna’yı suçlarken insansız hava araçlarının Rusya Devlet BaşkanI Vladimir Putin’e suikast girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus haber ajansı RIA olayı duyururken, saldırıyı “planlı bir terör saldırısı” olarak tanımlayarak, “Rusya karşılık verme hakkını tutuyor” ifadesini kullandı. İki insansız hava aracının Putin’in konutuna saldırdığı fakat Rus savunma güçleri tarafından engellendiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Kremlin’den dumanların yükseldiği görülüyor.

PUTIN’İN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kremlin’de bir hasarın meydana gelmediği belirtilirken, Putin’in de olay sırasında Kremlin’de olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in saldırı anında Kremlin’de olmadığını ve şu an Moskova dışındaki Novo Ogaryovo’da çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yerel medya kuruluşları iki insansız hava aracının Kremlin’e saldırdığını açıklarken sosyal medyada paylaşılan videolarda Kremlin’in üzerinden dumanların yükseldiği belirtildi. Putin’in olağan programına devam ettiği de kayıtlara geçti.

ABD medyası ise, bu haberin yayılmasından önce Moskova üzerinde insansız hava aracı kullanımına yasak geldiğine dikkat çekti.

Rusya’nın açıklamalarının ardından Ukrayna’dan henüz bir açıklama gelmedi.