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Rusya'da Parıldayan Mavi Karın Sırrı Çözüldü

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Rusya'da Parıldayan Mavi Karın Sırrı Çözüldü
Rusya'da Parıldayan Mavi Karın Sırrı Çözüldü

Rusya'da bir araştırma istasyonunda görev alan biyolog Vera Emelianenko, yürüyüş yaparken kar yığınları arasında mavi ışıklar gördü. Bilim insanları, ışıkların kopepod adı verilen küçük biyolüminesan hayvanlardan kaynaklandığını açıkladı.

Rusya'nın Arktik Bölgesi'nde araştırma istasyonunda görev alan biyolog Vera Emelianenko, çocuğu ve köpekleriyle yürüyüş yaparken kar yığınları arasında mavi bir ışıltı tespit etti.

Parlayan karı test eden bilim insanları, ışığın, yüksek bir gelgit sırasında yakındaki Beyaz Deniz'den karaya vuran kopepod adı verilen küçük biyolüminesan hayvanlardan kaynaklandığı sonucuna vardılar.

Deniz kopepodlarının, Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki Beyaz Deniz Biyolojik İstasyonu yakınında karı parlıyor gibi göstermesi, türünün ilk örneği olarak kayıtlara geçti.

Deniz kopepodları, araştırmacı ve köpeklerinin ayak seslerinden rahatsız olup parlamaya başladı.

Araştırmacı ayak izlerinin olduğu alanların "mavi Noel ışıkları gibi" parladığını dile getirdi. 

Yıllar boyunca araştırmacılar tarafından zaman zaman parlayan kar gözlemlendi, ancak bu ilk kez bir açıklama ile belgelendi.

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