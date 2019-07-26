Rusya'da polis muhalif siyasetçiyi kanepesiyle ofisinden çıkarıp gözaltına aldı

Rusya polisi 9 Eylül'de yapılacak yerel seçimlerde muhalefetin adaylarından olan Lyubov Sobol'u gözaltına almak için oturduğu kanepeyle birlikte Moskova'daki seçim ofisinden dışarı taşıdı.

Time'ın "Putin'in en çok korktuğu" adam olarak nitelendirdiği muhalif lider Alexei Navalny ile çalışan Sobol, seçim konseyinin adaylığını kabul etmediği muhalif siyasetçilerden biriydi. Sobol oy pusulasına dahil edilmeyen siyasetçiler için iki hafta önce açlık grevine başlamıştı ve yapılan protestolarda önemli bir rol oynuyordu.

Sobol'un polis tarafından kanepesiyle seçim ofisindeki merdivenlerden aşağı indirildiği ve seçim ofisinden çıkarıldığı görüntüler ilk olarak Dozhd kanalı tarafından yayınlandı. Görüntülerde muhalif siyasetçinin "Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu bir rüya değil, bu gerçekten oluyor" dedi.

Sobol, kanepe üzerinde dışarı taşındıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Muhalif siyasetçi bugün sabah polise ifade verdi.

Görüntüler hakkında konuşan Moskova seçim kurulu yetkilisi Dmirty Reut, "Güvenlik güçlerimiz binadan dışarı Sobol'u değil kanepeyi çıkarmaya çalışıyorlardı. Kanepenin üzerindeki parazit ve böcekleri dökmek için. Ona dokunmadılar bile. Sadece kanepe dışarı taşınırken üzerindeydi" ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin hükümetine muhalif aktivistler yetki verilmemesine rağmen cumartesi günü adaylıkları engellenen isimler için tekrar sokağa çıkacaklarını açıklamıştı.