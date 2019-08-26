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Rusya'da radyoaktif sızıntı alarmı

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Greenpeace kazanın ardından bölgede radyasyon seviyesinin 20 kat arttığını duyurdu
Rusya'da radyoaktif sızıntı alarmı

Rusya resmi meteoroloji ajansı, ülkenin kuzeyindeki bir askeri üste gerçekleşen kazanın ardından radyoaktif sızıntı tespit edildiğini duyurdu. Greenpeace kazanın ardından bölgedeki radyasyon seviyesinin 20 kat arttığını açıkladı. 

 

Rusya'nın kuzeyindeki bir askeri üste geçen ay yaşanan bir patlama sonrasında incelemelerini tamamlayan yetkililer açıklama yaptı. Rus yetkililer, bölgede yaptıkları inceleme sonucunda olay yerinde radyoaktif izotoplar bulunduğunu duyurdu. Radyoaktif izotopların strontium, baryum ve lanthanum olduğu ifade edildi.

Greenpeace: Radyasyon seviyesi 20 kat arttı 

Rusya'da geçen ay askeri birlikte meydana gelen patlamada 5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, ülkenin kuzeybatısındaki Severodvinsk kentinde patlamanın meydana geldiği 8 Ağustos tarihinde radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurmuştu. Patlamanın füze motor denemesi sırasında gerekleştiği belirtilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise kaza sonrası yaptığı açıklamada radyasyon oranının normal kaldığını belirtmiş ancak kuzey Rusya'daki Severodvinsk kent yetkilileri seviyede ufak bir artış olduğunu ifade etmişti. Greenpeace ise radyasyon seviyesinin 20 kat arttığını söylemişti.

Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet son açıklamasında ise, ülkenin kuzeyindeki bir askeri üste gerçekleşen kazanın ardından yeni radyoaktif izotoplar tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu ayın kuzeyindeki bir roket motoru testi sırasında meydana gelen bir kazadan sonra test numunelerinde stronsiyum, baryum ve lantan radyoaktif izotoplarının bulunduğunu ifade edildi. 

Norveçli nükleer test gözlemevi askeri birlikte meydana gelen olayın ardından bir patlama daha yaşandığını ve ikinci patlamanın radyoaktif sızıntıya neden olduğunu söylerken Rusya Savunma Bakanlığı gözlemevinin raporunu reddetti. 

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