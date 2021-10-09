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Rusya’da sahte içki faciası: 26 ölü

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Rusya’da sahte içki nedeniyle yaşanan facia sonrası yetkililer alarma geçti. Ülkenin Kazakistan sınırındaki Orenburg şehrinde 26 kişi, sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.
Rusya’da sahte içki faciası: 26 ölü

Rusya’da sahte içki nedeniyle yaşanan facia sonrası yetkililer alarma geçti. Ülkenin Kazakistan sınırındaki Orenburg şehrinde 26 kişi, sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer perşembe günü ortaya çıkan vakalarda ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

RIA haber ajansının aktardığına göre hayatını kaybedenlerin yanı sıra 28 kişinin daha alkol zehirlenmesi belirtileri nedeniyle hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Araştırma Komitesi, güvenlik standartlarıyla ilgili bölgede soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ALTI KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Komite, cuma günü yaptığı açıklamada, sahte içki üretimi ve satışı yapan altı kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

2016 yılında Sibirya’da toplu zehirlenmeler yaşanması üzerine yetkililer, içinde yüksek oranda etanol barındıran ilaç, parfüm ve içkilerin üretimindeki denetimleri sıkılaştırmıştı.

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