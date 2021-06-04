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Rusya'da seçimler öncesi muhaliflere yasa kıskacı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "aşırı" grupların parlamento seçimlerine katılmasını engellediği savunulan yasa tasarısını onayladı. Muhalefete göre amaç, Aleksey Navalni'ye yakın isimleri seçimlere sokmamak.
Rusya'da seçimler öncesi muhaliflere yasa kıskacı

Rusya'da hükümetin "aşırı" örgütlerin seçimlere katılmasını engellemek olarak gerekçelendirdiği yasal düzenleme, parlamentonun onayının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da imzalanarak yürürlüğe girdi. Ülkedeki muhalifler söz konusu yasanın, cezaevinde bulunan rejim karşıtı Aleksey Navalni'ye yakın isimlerin Eylül ayında yapılacak parlamento seçimlerine katılmasının engellenmesi için çıkarıldığını savunuyor.

Putin'in onayının ardından Rusya'nın resmi yasa portalında yayınlanan yeni kanun, Rus makamlarına "aşırı ve terörist" örgütlerle iş birliği yapan adayları seçimlere sokmama hakkı tanıyor. Rusya'da savcılık daha önce, Navalni'yi destekleyen grupların "aşırı" örgütler kategorisinde değerlendirilmesi için mahkemeye başvurmuş, buna gerekçe olarak da söz konusu grupların "liberal sloganları kılıf olarak kullanarak, Rusya'daki toplumsal durumu istikrarsızlaştırmayı" hedeflediklerini öne sürmüştü.

Amaç muhalefeti susturmak mı?

Muhaliflerin yerel bürolar ağı da devletin mali kurumları tarafından halihazırda "aşırı" oluşum olarak tanımlanıyor. Navalni'nin ekibine göre Kremlin Sarayı, ülkede yaşanan ekonomik durgunluk ve çok sayıda yolsuzluk skandalı sonucu halkta oluşan memnuniyetsizliğin ardından muhalefeti susturmak istiyor.

Yürürlüğe giren yasanın sadece Navalni'nin yakın çevresindeki ekibini değil, Navalni'nin çalışmalarına maddi yardımla destek veren on binlerce Rus vatandaşını da kapsayabileceği ifade ediliyor. İlgili yasaya göre "aşırı" grupların liderleri beş yıl boyunca parlamento seçimlerinde aday olamıyor. Bu gruplara üye olan kişilerle, grubun çalışmalarına parasal destek sağlayanlara ise paramento seçimlerinde üç yıl aday olma yasağı getiriliyor.

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