Rusya'da son 6 ayın en yüksek Covid-19 vaka sayısı: 25 bin yeni hasta, 663 can kaybı

Rusya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 25 bin barajını geçti. Ülkede son 24 saatte 7 bin 624'ü Moskova'da olmak üzere 25 bin 142 yeni vaka bildirildi. Böylece Ocak'tan bu yana en yüksek günlük koronavirüs vakası kaydedilmiş oldu.

Rusya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 25 bin barajını geçti. Ülkede son 24 saatte 7 bin 624'ü Moskova'da olmak üzere 25 bin 142 yeni vaka bildirildi. Böylece Ocak'tan bu yana en yüksek günlük koronavirüs vakası kaydedilmiş oldu.

Dünya genelinde koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü 5'inci ülke olan Rusya'da ayrıca salgın sebebiyle 663 kişi hayatını kaybetti. Pandeminin başlangıcından bu yana salgına yakalananların sayısı ise resmi kayıtlara 5 milyon 610 bin 941 olarak geçti.

Almanya'dan Rusya'ya sert karantina önlemleri

Rusya'da artan koronavirüs vakaları sebebiyle Almanya, bu ülkeden gelecek kişilere haziran ayı ortalarında sıkı karantina önlemleri uygulamaya başlamıştı. Rusya ile Türkiye arasındaki seyahat kısıtlamlarıysa 21 Haziran itibariyle kaldırılmıştı. Rus turistlerin tatil amacıyla Antalya ve çevresi, Akdeniz ve Ege Bölgesi'ni tercih ettiği biliniyor.

Covid-19 aşısı geliştiren ilk ülke Rusya

Rusya, Ağustos 2020’de kornavirüse karşı aşı geliştirdiğini duyuran ilk ülke olmuştu. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı Aralık 2020’de Rusya’da acil kullanım onayı almış ve Moskova bu alanda bir ilke imza atmıştı.

Viral vektör yöntemiyle geliştirilen ve yüzde 90'ın üzerinde etkinliği olduğu açıklanan Sputnik V'ye Türkiye Sağlık Bakanlığı da, 2021 Nisan sonunda "acil kullanım onayı" vermişti.