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Rusya’da ‘Stalin’in Ölümü’ filmine yasak gündemde

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Rusya’da ‘Stalin’in Ölümü’ filmine yasak gündemde
İngiliz komedi filmi “Stalin’in Ölümü”nün Rusya’da gösterime girmesi ertelendi.

Karar, aralarında bazı milletvekillerinin de bulunduğu üst düzey yetkililerin filmi Pazartesi günü topluca izlemelerinin ardından alındı.

Bu yetkililer arasında bulunan Rusya Kültür Bakanlığı Danışma Konseyi’nin üyelerinden Yury Polyakov, filmin “ideolojik savaş” içeren mesajlar vermesinden şikayetçi oldu.

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın kültür komisyonu başkan yardımcısı Yelena Drapeko ise “Hayatımda bu kadar iğrenç bir şey görmedim” dedi.

Ülkede daha önce bugün vizyona girmesi planlanan film için verilen dağıtım belgesi iptal edildi.

‘Nihai karar daha sonra alınacak’

Rusya Kültür Bakanlığı’ndan Interfax haber ajansına yapılan açıklamada, filmi Rusya’da dağıtacak Volga şirketinin kararla ilgili olarak bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Filmin Rusya’da gösterime girip girmeyeceği hakkındaki nihai karar daha sonra alınacak” denildi.

Yönetmenliğini Armando Iannucci’nin yaptığı, başrollerinde ise Steve Buscemi ve Jeffrey Tambor’ın yer aldığı filmin Rusya’da tamamen yasaklanması da gündemde.

Filmde, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin’in 1953’te felç geçirerek ölmesi sonrası Kremlin’deki iç kavgalar hicivli bir dil ile anlatılıyor.

Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinsky’ye açık bir mektup göndererek filmden şikayetçi olan 21 kişi arasında ise 1943’teki ünlü Stalingrad Savaşı’nda Rus ordusunun komutanı olan, filmde canlandırılan karakterlerden Georgi Jukov’un kızı da bulunmuyor. 

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