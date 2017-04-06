Rusya'da "teröre azmettirmek" suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde Orta Asya kökenli 6 kişinin "teröre azmettirmek" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, teröre azmettirmek suçlamasıyla Orta Asya kökenli 6 kişinin St. Petersburg şehrinde gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu şahısların Kasım 2015’ten bu yana başka ülkelerde terör örgütleri için savaşacak, El-Nusra ve DEAŞ terör örgütleri için de Rusya'da eylem yapacak eleman bulmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları iddia edildi.

Şahısların, St. Petersburg metrosundaki bombalı saldırıyla ilgili bir bağlantısının ise bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, sürecin tüm detaylarıyla soruşturulmaya devam edileceği vurgulandı.

PUTİN, BDT İSTİHBARAT ŞEFLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkent Moskova'da, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin güvenlik ve istihbarat servisleri başkanları ile toplantı yaptı.

St. Petersburg metrosundaki bombalı saldırı sonrasında, diğer BDT ülkelerinin de benzer terör eylemleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Putin, şunları kaydetti:

"Terör konusunda maalesef durumun iyiye gittiğini söyleyemeyiz. BDT ülkelerinin hepsi terörün potansiyel hedefi konumunda. Ülkelerimiz için uyuşturucu ve organize suç gibi başka birçok tehdit unsuru daha var. Bu yüzden söz konusu tehditlere karşı etkin mücadele için istihbarat servisleri arasında sağlam bir koordinasyon kurulması gerekiyor."