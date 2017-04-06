 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.037
  • Altın 149,281
  • Dolar 3,7002
  • Euro 3,9393
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

Rusya'da "teröre azmettirmek" suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı

» »
Rusya'da "teröre azmettirmek" suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı
Rusya'nın St. Petersburg kentinde Orta Asya kökenli 6 kişinin "teröre azmettirmek" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, teröre azmettirmek suçlamasıyla Orta Asya kökenli 6 kişinin St. Petersburg şehrinde gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu şahısların Kasım 2015’ten bu yana başka ülkelerde terör örgütleri için savaşacak, El-Nusra ve DEAŞ terör örgütleri için de Rusya'da eylem yapacak eleman bulmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları iddia edildi.

Şahısların, St. Petersburg metrosundaki bombalı saldırıyla ilgili bir bağlantısının ise bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, sürecin tüm detaylarıyla soruşturulmaya devam edileceği vurgulandı.

PUTİN, BDT İSTİHBARAT ŞEFLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkent Moskova'da, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin güvenlik ve istihbarat servisleri başkanları ile toplantı yaptı.

St. Petersburg metrosundaki bombalı saldırı sonrasında, diğer BDT ülkelerinin de benzer terör eylemleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Putin, şunları kaydetti:

"Terör konusunda maalesef durumun iyiye gittiğini söyleyemeyiz. BDT ülkelerinin hepsi terörün potansiyel hedefi konumunda. Ülkelerimiz için uyuşturucu ve organize suç gibi başka birçok tehdit unsuru daha var. Bu yüzden söz konusu tehditlere karşı etkin mücadele için istihbarat servisleri arasında sağlam bir koordinasyon kurulması gerekiyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çin’de orman yangını04 Nisan 2017 Salı 14:09
  • Endonezya'daki toprak kayması04 Nisan 2017 Salı 13:31
  • Çin'de "Ölüler Bayramı"04 Nisan 2017 Salı 11:34
  • Honda, Endonezya'daki 172 bin 874 aracını geri çağırdı04 Nisan 2017 Salı 10:18
  • Çin'de hava kirliliği insan sağlığı için üst sınıra ulaştı02 Nisan 2017 Pazar 15:53
  • Pakistan'da türbe bekçisi ziyaretçilere saldırdı: 20 ölü02 Nisan 2017 Pazar 15:50
  • Doğu Ukrayna’da esrarengiz ölümler01 Nisan 2017 Cumartesi 14:45
  • Pekin yeni Hong Kong liderini atadı01 Nisan 2017 Cumartesi 13:56
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 23 toplu mezar bulundu01 Nisan 2017 Cumartesi 13:55
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddet olayları01 Nisan 2017 Cumartesi 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti