  • BIST 3.458,81
  • Altın 1021.451
  • Dolar 18.5379
  • Euro 18.4025
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Rusya'da TikTok ve Twitch'e toplam 7 milyon ruble ceza

»
Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından TikTok'a idari ihlaller nedeniyle 3 milyon ruble, Twitch'e 4 milyon ruble para cezası verdi.
Rusya'da TikTok ve Twitch'e toplam 7 milyon ruble ceza

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) TikTok ve Twitch aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere TikTok ve Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, TikTok'a 3 milyon ruble, Twitch'e ise 4 milyon ruble para cezası verdi.

Kararda, TikTok'un "geleneksel olmayan değerler ve LGBT propagandası" ve Twitch'in ise Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu hakkında sahte bilgi" içeren içeriklere yer verdiği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor (Harcamalar geri ödenecek)01 Ekim 2022 Cumartesi 08:57
  • 80 dakikada Atlantik’i geçecek… Nükleer enerjili yolcu uçağı tasarladı30 Eylül 2022 Cuma 20:09
  • Endişe yaratan rapor: Robot kıyameti yaşanacak29 Eylül 2022 Perşembe 22:46
  • WhatsApp, yeni bir özelliğe ev sahipliği yapıyor29 Eylül 2022 Perşembe 13:32
  • Elon Musk’ın bot hesap tahmini asılsız çıktı… Herkesten saklıyor29 Eylül 2022 Perşembe 13:15
  • Gençlerin gizliliğini koruyamayan TikTok’a 27 milyon dolarlık para cezası28 Eylül 2022 Çarşamba 16:34
  • Twitter CEO’su Parag Agrawal, Elon Musk’ın avukatlarını sinirlendirdi28 Eylül 2022 Çarşamba 12:52
  • NASA'nın DART uzay aracı, Dimorphos asteroidine planlı çarpmayı başardı28 Eylül 2022 Çarşamba 10:06
  • iPhone kullanıcıları şokta27 Eylül 2022 Salı 11:16
  • Apple’ın başarısındaki sırrı Tim Cook anlatıyor: Hâlâ Steve Jobs’ın şirketi27 Eylül 2022 Salı 09:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti