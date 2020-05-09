Rusya'da vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor

Rusya'da son 24 saatte, 10.817 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 1898.676'ya çıktı.

Rus koronavirüs görev gücü, 104 kişinin ölümüyle toplam ölü sayısının da 1827 olduğunu duyurdu.

Ülkedeki vaka sayısı, Pazar gününden bu yana günde 10 binden fazla artıyor ve vaka sayısında dünya genelinde beşinci oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Rusya, Fransa ve Almanya'yı Perşembe günü geride bıraktı ve 212.629 vaka bulunan İngiltere'ye yaklaşıyor.

Dünyada en çok vaka, 1,2 milyonla ABD'de bulunuyor, İspanya ve İtalya ise AB ülkeleri içinde en çok vaka bulunan ülkeler.