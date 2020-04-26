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Rusya’da vaka sayısı 80 bini aştı

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Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 6 bin 361 kişilik artış yaşandı.
Rusya’da vaka sayısı 80 bini aştı

Rusya’da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 6 bin 361 artışla 80 bin 949’a, can kaybının ise 66 artışla 747’ye yükseldiği bildirildi.

Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 6 bin 361 kişilik artış yaşandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66 artışla 747’ye ulaştı.

Çin’in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bin 55’e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 900 bini aşmış durumda.

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