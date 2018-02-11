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Rusya'da yolcu uçağı düştü

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Rusya'da yolcu uçağı düştü
Rusya'da 71 kişi taşıyan bir yolcu uçağı düştü. Rus haber ajansı TASS, düşen uçaktan kurtulan olmadığını bildirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan bir yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra radardan kayboldu. Rus medyası, Antonov An-148 tipi uçakta 65 yolcu ve altı mürettebat bulunduğunu bildirdi.

Rus Saratov Havayolları şirketine ait uçağın, Ural bölgesindeki Orsk kentine gitmek üzere havalandığı ve Moskova'nın dışındaki Ramenski bölgesinde karla kaplı bir tarlaya düştüğü belirtildi.

Argunovo köyündeki görgü tanıkları, uçağın yanarak düştüğüne şahit olduklarını ifade ettiler.

Uçağın düşme nedeni

Olayın nedenine ilişkin açıklama yapan acil durum yetkilileri; pilot hatası, olumsuz hava koşulları ya da teknik arıza ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan bir acil durum yetkilisi, düşen uçaktan kurtulan olmadığını söyledi. Rus acil durum birimlerinden bir kaynak da İnterfaks haber ajansına yaptığı açıklamada, uçaktakilerin "kurtulma şansı olmadığını" belirtti. Ajans, uçağın enkazının geniş bir alana yayıldığını bildirdi.

Uçaktaki yolculardan bazılarının cansız bedenlerinin Stepanovskoye köyü yakınlarında bulunduğu belirtildi.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov'un olay yerine gittiği açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olayda ölenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

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