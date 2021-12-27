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Rusya’da Zırhlı Taşıma Helikopteri Düştü

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Rusya’da içinde 2 kişinin bulunduğu Mi-2 tipi helikopter düştü.
Rusya’da Zırhlı Taşıma Helikopteri Düştü

Rusya'da 2 kişi taşıyan Mi-2 tipi zırhlı taşıma helikopteri düştü.

Acil servisler, uçağın pilotunun kendilerine ulaşmasının ardından olay yerine ekiplerin gönderildiğini ifade ederek, “Kurtarma ekipleri Udmurtya bölgesindeki Yakshur Bodinsky'da Mi-2 tipi helikopterinin düşmesiyle ilgili bir mesaj aldı. Helikopterin içinde bir petrol boru hattını inceleyen 2 kişi vardı” dedi.

Olayın neden meydana geldiği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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