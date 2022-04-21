Rusya'da "Z"ye tepki: Acı ve trajediyi temsil ediyor

Rusya kamuoyunda savaş karşıtı tartışmalar artıyor. Tartışmalarla birlikte, Rus askeri araçlarındaki Z sembolüne tepki var. Yorumlar, sembolün hem Rusya hem de Ukrayna için bir yıkım anlamına geldiği yönünde.

Ukrayna'daki Rus askeri araçlarındaki "Z" sembolü Rusya açısından savaşın sembolü haline geldi.

Rusya'daki savaş karşıtları bu sembole tepki gösteriyor.

"Z harfi Rusya ve Ukrayna için acı bir trajediye dönüştü"

Savaş karşıtları, Z harfinin, Rusya Savunma Bakanlığının ifade ettiği gibi, 'Za Pabedu', yani "zafer için" anlamına gelmediğini düşünüyor.

Karşıtlara göre, bu sembol, Rusya ve Ukrayna için acı bir trajediye dönüştü.

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Savaşa karşı olanlar arasında eski milletvekili de var

Eleştirenlerin başında Batı yaptırımlarına maruz kalan, Rusya'nın en büyük bankalarından birinin sahibi Oleg Tinkov var. Tinkof, sosyal medya hesabından açıkça Rus ordusu ve operasyonunu eleştirerek, savaşa karşı olduğunu beyan etti.

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Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'ın eski savcısı ve Duma eski milletvekili Natalya Poklonskaya da Z sembolüne tepki gösterdi.

Paklonskaya, sembolün Rusya ve Ukrayna için artık keder ve acı haline geldiğini söyledi.

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Rusya: Operasyon devam edecek

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin de geçen hafta yaptığı açıklamada Ukrayna'da yaşananların bir trajedi olduğunu itiraf etmişti.

Putin, buna karşın, operasyonu başlatmak zorunda olduklarını savunmaya devam ediyor.

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"Donbas'a barış geleceğine olan güvenimiz tam." diyen Rus lider savaşın bir müddet daha süreceğini belirtiyor.