  • BIST 4.617,93
  • Altın 1244.195
  • Dolar 19.4454
  • Euro 21.4497
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı

Rusya'daki büyük şirketlerden ek gelir vergisi alınması planlanıyor

» »
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkedeki bazı büyük şirketlerden tek seferlik ek gelir vergisi alınmasına yönelik yasa tasarısını yakında hükümete sunacaklarını bildirdi.
Rusya'daki büyük şirketlerden ek gelir vergisi alınması planlanıyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, St. Petersburg’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki bazı şirketlerden tek seferlik ek gelir vergisi alınmasına yönelik yasa tasarısının hazırlandığını söyledi.

Tasarının önce ülkedeki çeşitli kurumlara gönderileceğini anlatan Siluanov, Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği ile de istişareler yürüteceklerini kaydetti.

Siluanov, söz konusu yasa tasarısının yakında hükümete de sunulup sunulmayacağına yönelik bir soruya “Evet, yakında sunulacak.” yanıtını verdi.

Söz konusu tasarının yasalaşması halinde ülkedeki vergi mükellefi şirketlerin yüzde 10’unun etkileneceğini vurgulayan Siluanov, petrol ve kömür şirketlerinin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere de çeşitli muafiyetlerin uygulanacağını söyledi.

Siluanov, 17 Şubat’ta yaptığı açıklamada, tek seferlik ek gelir vergisi sayesinde bütçeye ilave 300 milyar ruble (yaklaşık 3,8 milyar dolar) gelir sağlamayı hedeflediklerini söylemişti.

Rusya'da bütçe açığı 2022'de 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 48 milyar dolar) ile GSYH'nin yüzde 2,3'ü seviyesinde gerçekleşmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Mıkolayiv’i vurdu: Ölü ve yaralılar var27 Nisan 2023 Perşembe 17:38
  • Rusya, 10 Norveçli diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti26 Nisan 2023 Çarşamba 18:59
  • Kosova’nın kuzeyinde yapılan olağanüstü yerel seçimlerin nihai sonuçları açıklandı25 Nisan 2023 Salı 19:28
  • BM Genel Sekreteri’nden Putin’e tahıl koridoru mektubu25 Nisan 2023 Salı 19:15
  • Kremlin: Tahıl anlaşması şartları yerine getirilmedikçe devam edemez25 Nisan 2023 Salı 11:47
  • Yaptırımlara rağmen Rus milyarderlerin sayısı ve toplam serveti arttı23 Nisan 2023 Pazar 14:25
  • Rusya 20’den fazla Alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldı23 Nisan 2023 Pazar 11:18
  • Çin: Modernleşme küçük bir azınlığın imtiyazı değildir22 Nisan 2023 Cumartesi 13:34
  • Rusya: NATO, Ukrayna’yı bünyesine katma çizgisini sürdürüyor21 Nisan 2023 Cuma 22:15
  • Rusya: Ukrayna'nın yaptığı, özel askeri operasyona devam etme ihtiyacını gösteriyor21 Nisan 2023 Cuma 19:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti