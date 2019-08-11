Rusya’daki roket yakıtı patlamasında ölü sayısı beş; radyasyon için yetkililer sessiz!

Rusya nükleer enerji kurumu Rosatom, dün, ülkenin Kuzey Denizi kıyılarındaki 185 bin nüfuslu Severodvinsk kenti yakınlarında, askeri bölge içindeki bir füze fırlatma merkezinde roket motoru yakıtının patlaması sonucu ölenlerin sayısının beş olduğunu açıkl

Rusya nükleer enerji kurumu Rosatom, dün, ülkenin Kuzey Denizi kıyılarındaki 185 bin nüfuslu Severodvinsk kenti yakınlarında, askeri bölge içindeki bir füze fırlatma merkezinde roket motoru yakıtının patlaması sonucu ölenlerin sayısının beş olduğunu açıkladı.Reuters’in haberine göre, Rosatom, sıvı itici güç sistemindeki ‘izotop güç kaynakları’nın mühendislik ve teknik destek aşaması sırasında patlamanın meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, söz konusu ‘izotop güç kaynakları’ hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Rosatom ayrıca, patlama sonucu yayılan radyasyon seviyesi hakkında, daha önce Rusya Savunma Bakanlığı ile yerel yetkililerin açıklamalarına ekleyecek herhangi bir açıklamaları olmadığını da bildirdi.

Hayatını kaybeden beş kişinin roket deneme merkezi personeli olduğunu açıklayan Rosatom, üç görevlinin de yanıklar sonucu yaralı olduğunu belirtti.

Rusya’nın büyük bir deniz üssü de bulunan kent yakınlarındaki patlama sonrası bölgede radyasyon yüksek seviyelere çıkmıştı. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı sıvı roket yakıtının patlaması sonucu atmosfere yayılan partiküllerin ‘tehlikeli düzeyde olmadığı’nı öne sürmüştü.

Severodvinsk belediye yetkilileri ise kentte kısa vadede radyasyon seviyesinde artış tespit ettiklerini, ancak ‘radyasyon seviyesinin tamamen normalleştiği’ni açıklamıştı.

Ayrıca Rusya, Arhangelsk bölgesindeki deniz trafiğini bir ay süreyle durdurmuş, nedenini ise açıklamamıştı.