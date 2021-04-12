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Rusya'dan 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye uçuşlarına kısıtlama!

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Rusya'dan 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye uçuşlarına kısıtlama!
Rusya'dan 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye uçuşlarına kısıtlama!

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu iletişimin 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılması yönünde karar verdiğini açıkladı.

Reuters haber ajansına göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, İstanbul'a haftada iki seferle sınırlı olmak üzere uçuş yapılabileceğini duyurdu.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin yeni bir Koronavirüs salgınının önüne geçmek için daha fazla önlem alınmasına karar vermiş, "Mayıs'ta tatil sezonu başlıyor ve pek çok kişi tatile gitme planı yapıyor, özellikle de başka ülkelere" demişti.

Türkiye yıllardır Rus turistlerin bir numaralı tercihi. Pandemi öncesi 2019'da 6,9 milyon Rus Türkiye'ye gitmişti.

Geçen yıl pandemi nedeniyle bu sayı yarı yarıya azalsa da hâlâ en popüler ülke Türkiye'ydi.

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