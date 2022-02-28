Rusya’dan 36 Ülkeye Misilleme

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 5'inci gününde de devam ediyor. Birçok ülke Rusya'ya hava sahasını kapatma kararı alırken, Rusya da bu yönde adımlar atmayı sürdürüyor.

RUSYA’DAN MİSİLLEME

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Avusturya, Arnavutluk, Anguilla, Belçika, Bulgaristan, Virgin Adaları (Britanya), İngiltere, Macaristan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, (Grönland, ve Faroe Adaları dahil) Danimarka, Jersey Adası, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Estonya'ya uçuş kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

“KISITLAMA GETİRİLDİ”

Kurumdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Uluslararası hukuk normlarına uygun olarak, Avrupa devletlerinin Rus hava taşıyıcıları tarafından işletilen veya Rusya’da tescilli sivil hava araçlarının uçuşlarını yasaklamasına cevaben, 36 ülkenin hava taşıyıcılarının uçuşlarına kısıtlamalar getirildi” denildi.